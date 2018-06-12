Политика

01:14 12.06.2018

На переговорах в "Нормандском формате" была подтверждена необходимость соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины

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На переговорах в "Нормандском формате" была подтверждена необходимость соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что главам МИД "Нормандской четверки" удалось обсудить ряд шагов, обеспечивающих прекращение огня на востоке Украины.

"Мы достигли соглашения по ряду вопросов, которые я сейчас кратко представлю. Стороны в очередной раз признали необходимость режима прекращения огня. К этому относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий (на востоке Украины - ИФ"), - отметил глава МИД ФРГ, выступая на пресс-конференции по результатам встречи "нормандской четверки".

При этом Х.Маас выступил за "беспрепятственный доступ наблюдателей миссии ОБСЕ".

"Мы провели сегодня очень подробный и конструктивный диалог друг с другом", - подчеркнул глава германского МИД.

Теги: #перемирие #украина #фрг
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