Грымчак не исключает возможности своего назначения главой Донецкой обладминистрации

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявляет, что в случае необходимости мог бы возглавить Донецкую областную гражданско-военную администрацию после отставки Павла Жебривского.

В комментарии ТСН в понедельник он отметил, что не комментирует слухи о его возможном назначении на эту должность. "Без комментариев. Я когда-то давал интервью и говорил, что я в команде президента. Если это нужно, возможно, я бы согласился", - сказал он.

Как сообщалось, П.Жебривский был уволен с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации. По его словам - по собственному желанию: 9 июня он подал соответствующее заявление президенту Украины Петру Порошенко и глава государства его принял.

Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники распространили информацию, что освободившуюся должность займет Ю.Грымчак.