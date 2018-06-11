Политика

18:19 11.06.2018

Грымчак не исключает возможности своего назначения главой Донецкой обладминистрации

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Грымчак не исключает возможности своего назначения главой Донецкой обладминистрации

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявляет, что в случае необходимости мог бы возглавить Донецкую областную гражданско-военную администрацию после отставки Павла Жебривского.

В комментарии ТСН в понедельник он отметил, что не комментирует слухи о его возможном назначении на эту должность. "Без комментариев. Я когда-то давал интервью и говорил, что я в команде президента. Если это нужно, возможно, я бы согласился", - сказал он.

Как сообщалось, П.Жебривский был уволен с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации. По его словам - по собственному желанию: 9 июня он подал соответствующее заявление президенту Украины Петру Порошенко и глава государства его принял.

Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники распространили информацию, что освободившуюся должность займет Ю.Грымчак.

Теги: #донецкая_облгосадминистрация #грымчак #глава
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