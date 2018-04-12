Политика

08:44 12.04.2018

Британский премьер отозвала министров для решения вопроса об участии в ударе по Сирии

Британский премьер отозвала министров для решения вопроса об участии в ударе по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просила всех министров вернуться в столицу для решения вопроса о том, следует ли стране принять участие в планируемом США ударе по Сирии, сообщила газета Daily Mail.

"Расчищая путь для участия в акции, она декларировала, что использование химического оружия "не может оставаться без ответа", и заявила, что "все признаки" дают основание полагать, что силы Башара Асада (президент Сирии - ИФ) несут ответственность за субботние зверства под Дамаском", - пишет издание.

Как сообщали западные СМИ со ссылкой на организацию "Белые каски", в сирийском городе Дума было применено химическое оружие, что привело к многочисленным жертвам. Проведенная Россией проверка сообщений показала, что эти утверждения являются полным вымыслом и призвала ОЗХО провести независимое расследование. Группа экспертов ОЗХО планирует прибыть в Думу.

Президент США Д.Трамп ранее в среду посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии.

"Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они (ракеты - ИФ) на подходе: хорошие, новые и "умные"!" - написал он в на своей странице в "Твиттере".

Т.Мэй ранее в беседе с Д.Трампом заявила, что до нанесения удара по сирийским объектам следовало бы дождаться результатов расследования.

Тем не менее, как пишет Daily Mail, "военное руководство получило приказ выдвинуть вооруженные "Томагавками" подводные лодки на позиции, с которых Сирия будет в пределах досягаемости ракет".

Издание отмечает, что, несмотря на напряженность ситуации, парламентарии не отзываются с пасхальных каникул. Из этого следует, что удар по Сирии британцами "может быть нанесен без консультаций с парламентом".

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