Мэй готова поддержать удар по Сирии без согласия парламента

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова поддержать военные действия против правительства Сирии без одобрения со стороны британского парламента, передает в среду телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на информированные источники.

"По всей видимости, Тереза Мэй готова присоединиться к военным действиям против режима (президента Башара - ИФ) Асада в Сирии, не стремясь сначала получить одобрение парламента (Великобритании - ИФ)", - отмечает Би-би-си.

По информации Би-би-си, Т.Мэй считает, что ответные меры в связи с сообщениями о химической атаке в сирийском городе Дума должны быть приняты в "срочном порядке", что должно предотвратить возможные будущие химические атаки в Сирии.

Со своей стороны лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал провести в парламенте Великобритании голосование для определения дальнейших действий Лондона в отношении Сирии. Он заявил, что "мнение членов парламента всегда должно учитываться, когда дело доходит до военных действий".

При этом ранее газета "Таймс" сообщала, что премьер-министр Великобритании в телефонной беседе заявила президенту США Дональду Трампу, что не следует спешить с нанесением удара по Сирии до получения весомых доказательств применения химоружия в сирийской Думе.

7 апреля представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в городе Дума против боевиков и мирного населения. В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия.

Как сообщалось, президент США Д.Трамп ранее в среду посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии.

"Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они (ракеты - ИФ) на подходе: хорошие, новые и "умные"!" - написал он в на своей странице в "Твиттере".