Турчинов: отказ от ядерного оружия был ошибкой, Украина должна рассчитывать на свои силы

Отказ от ядерного оружия было исторической ошибкой Украины, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

"Сейчас, по прошествии всех этих событий (2014 года - аннексии Крыма и оккупации Донбасса Российской Федерацией – ИФ), можно сделать вывод, который многим не понравится: ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны. В условиях современного мира каждый должен рассчитывать на собственные силы. Со слабыми не считаются, их поучают, унижают и используют," - сказал секретарь СНБО А.Турчинов в интервью интернет-изданию "Гордон", обнародованному в среду..

По его словам, Украина отдала ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности, которые предоставили ведущие ядерные державы: США, Великобритания и Россия. "При этом Россия, которой мы передали наше ядерное оружие, оккупирует часть нашей территории и начинает против нас войну на востоке, а другие гаранты лишь высказывают свою озабоченность… Я был убежден, что страны-гаранты и их союзники по НАТО сделают заявление, что если агрессия не прекратится, они выступят на стороне Украины. Вот такой я был идеалист... А меня по плечу похлопали и сказали: дорогой, дескать, а этот меморандум нас ни к чему не обязывает. Мы осуждаем агрессию и будем помогать лишь на политическом и дипломатическом уровнях, но ни о какой военной помощи мы говорить не готовы. Для меня это, честно говоря, было потрясением, трагедией: ты-то ждешь, что будет реальная поддержка, реальная помощь, а вместо этого нас "ободряют". Мол, на дипломатическом уровне мы вам поможем вести переговоры, но вы не суетитесь, не обостряйте ситуацию, не провоцируйте Россию на масштабное вторжение... Давление от наших стратегических партнеров началось, когда я объявил мобилизацию", - рассказал А. Турчинов.

А.Турчинов подчеркнул, что Запад четыре года назад "поступил с Украиной не по-партнерски". "Нам тогда наши уважаемые партнеры не то что оружия или патронов – бесплатно ни одной каски, ни одного бронежилета не дали", - напомнил А.Турчинов.

По словам А.Турчинова, пока Украина не стала членом НАТО, что будет нескоро, "мы должны понимать, что в случае масштабной агрессии будем вынуждены, как и в 2014 году, рассчитывать только на собственные силы".

Секретарь СНБО убежден, что агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения может остановить только мощное современное оружие сдерживания, способное поражать врага на любом расстоянии. "По моему личному убеждению, эту задачу надо решить нашей стране в приоритетном порядке. И ни у кого в мире нет ни морального, ни юридического права не согласиться с этой позицией", - сказал А.Турчинов.