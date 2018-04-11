Трудности США с Россией во многом спровоцированы "фейковым" расследованием Мюллера по "делу РФ", считает Трамп

Трудности в отношениях с Россией спровоцированы расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, считает президент США Дональд Трамп.

"Многие трудности с Россией спровоцированы фейковым и коррумпированным расследованием, возглавляемым всеми приверженцами Демократической партии или людьми, работавшими на Обаму", - написал он в своем Twitter в среду.

Он в очередной раз заверил, что сговора его предвыборного штаба с Россией не было.

"Мюллер самый противоречивый персонаж из всех, если не считать Розенстайна (замгенпрокурора США Рода Розенстайна- ИФ)... Никакого сговора (не было - ИФ), поэтому они (оппоненты Д.Трампа - ИФ) сходят с ума!" - отметил Д.Трамп.

Ранее в среду Д.Трамп уже критиковал расследование этого дела и сетовал на то, что сотрудники ФБР обыскивают офис и квартиру его адвоката. Он написал, что "нет никакого сговора или выстраивания препятствий (кроме того, что я вынужден отбиваться), так что теперь они творят немыслимое, (проводят - ИФ) обыски в офисе адвокатов для получения информации".

"Неудачливая "Нью-Йорк Таймс" написала еще одну фальшивую историю. Выступить с короткой речью по телефону (Скайпу) попросил меня Дуг Шон, а не украинский бизнесмен. Я был очень позитивен по отношению к Украине, а это очередной негатив к фейковой российской истории", - написал Д.Трамп в Twitter в среду.

По его словам, сейчас появилось "так много ложных новостей о том, что происходит в Белом доме"