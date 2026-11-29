Фракція "Європейська Солідарність" вимагає негайного проведення парламентських слухань щодо свободи слова в Україні під час воєнного стану.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявила співголова фракції, народна депутатка Ірина Геращенко, коментуючи рішення РНБО щодо обмеження висвітлення в медіа стану критичної інфраструктури.

"Європейська Солідарність вимагає негайно провести парламентські слухання щодо свободи слова в Україні під час дії воєнного стану. Бо Конституцію на паузу ніхто не ставив", – наголосила парламентарка.

За словами Геращенко, ситуація зі свободою слова викликає серйозне занепокоєння з кількох причин:

Депутатка припускає, що нові заборони спрямовані на те, аби закрити доступ до інформації про реальний стан захисних споруд на енергооб'єктах та витрачені на них мільярди гривень: "Окреме питання – чи не пов'язані нові обмеження з провалами в будівництві захисних споруд енергетичної інфраструктури? Як суспільство дізнається, куди пішли мільярди бюджетних коштів, чи були виконані роботи і наскільки ефективним був захист, якщо журналісти не матимуть можливості це розслідувати? Війна все спише?"

Геращенко нагадала, що професійні медіа і без того суворо дотримуються заборони на зйомку прольотів ракет чи влучань. Натомість анонімні канали в Телеграмі продовжують публікувати ексклюзиви про обстріли, а їхні адміністратори отримують бронювання від силових структур в обмін на інформаційні послуги проти опозиції та журналістів.

"Є всі підстави говорити про ризики зрощення російської платформи й українських силових структур. Про своєрідний політичний бартер: ексклюзивна інформація в обмін на інформаційні послуги", – йдеться у дописі депутатки.

Водночас голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтримав рішення РНБО щодо заборони медіа повідомляти про наслідки руйнувань критичної інфраструктури, строки її відновлення та хід будівництва захисту на об'єктах енергетики.

"Вважаю рішення правильним. Це передусім військова необхідність. Удар РФ по підстанції не закінчується вибухом. Далі ворогу треба дізнатися три речі: чи влучили, що вціліло, скільки часу потрібно на ремонт. Від цього залежить, чи буде другий удар і куди", – написав Лукашук у Телеграмі в неділю

Водночас очільник облради зауважив, що правила мають бути єдиними для всіх інформаційних ресурсів. "Заборона має діяти для всіх однаково – і для анонімних телеграм-каналів теж. Саме тут потрібна чітка комунікація: що можна, що ні і як це працюватиме. З редакціями й журналістами це реально. А з анонімними телеграм-каналами?" – написав голова ДОР.

Коментуючи побоювання щодо можливих зловживань чи розкрадань під час зведення захисту, Лукашук заявив, що такі факти мають розслідувати правоохоронці без розкриття чутливих деталей про самі енергооб'єкти.

Як повідомлялось, 28 листопада 2026 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 23 жовтня щодо захисту критичної інфраструктури в опалювальний сезон 2026/27 років. Документ зобов'язує уряд заборонити медіа поширювати інформацію про наслідки руйнувань, строки відновлення та стан зведення захисних споруд на енергетичних об'єктах. Механізм контролю за дотриманням цих обмежень Кабмін має розробити спільно зі Службою безпеки України.