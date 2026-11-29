Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України до припинення вогню на лінії зіткнення для переходу до дипломатії, назвавши це дуже великим компромісом, а також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп знайде спосіб завершити війну без покладання її ціни виключно на Україну.

"Ми готові до таких кроків – залишатися і зупинитися там, де ми стоїмо. Ми говоримо про припинення вогню на лінії зіткнення. Чи є це компромісом? Звісно, дуже великим компромісом. Ми розуміємо, що він (Володимир Путін - ІФ-У) не хоче йти з нашої землі. Саме тому ми говоримо: добре, зупинімося тут і перейдімо до дипломатії", – сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera.

Коментуючи роль Сполучених Штатів, глава держави зазначив, що президент Дональд Трамп має достатньо повноважень відповідно до Конституції США для продовження зусиль із врегулювання.

"Президент Трамп і надалі залишається президентом. Він досі має цілком достатньо повноважень і Конституцію Сполучених Штатів. Тому я сподіваюся, що він продовжить шукати спосіб, як завершити цю війну, але не лише через ситуацію, коли за це має платити Україна, бо це неправильно", – наголосив Зеленський.