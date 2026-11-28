Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, під час якої сторони обговорили шляхи притягнення держави-агресора до відповідальності за скоєні злочини.

"Дякую за цей візит у День пам'яті жертв голодоморів – жахливих злочинів проти українців, за які Росія так і не понесла справедливої відповідальності. І зараз ми бачимо, що, коли такі злочини сходять агресорові з рук, це лише заохочує його вчиняти нові. Тому дуже важливо, щоб справедливість за цю війну, яку Росія розв'язала й не хоче закінчувати, обов'язково була. Обговорили рішення, які можуть цьому допомогти", – написав Зеленський в Телеграм у суботу за підсумками зустрічі.

Зокрема, за його словами, цього тижня Україна ратифікувала Розширену часткову угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, яка закладає основу для практичного запуску трибуналу та забезпечення його роботи. "Розраховуємо, що якомога більше наших партнерів теж до неї приєднаються", – наголосив голова держави.

Також Зеленський повідомив, що обговорив з Берсе і прогрес у створенні міжнародного компенсаційного механізму та шляхи наповнення майбутнього компенсаційного фонду, передусім за рахунок РФ.

"Берсе розповів про новий План дій Ради Європи для України, який передбачає, зокрема, підтримку наших ветеранів, жінок і дітей, а також сприяння відбудові України. Цінуємо цю увагу до наших людей", – додав президент України.