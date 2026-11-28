Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в День пам’яті жертв голодоморів заявив, що Росія й далі використовує голод як зброю, і навів як приклад ситуацію в Олешках Херсонської області.

"Олешки — це почерк. Той самий, що й 93 роки тому. Ось чому пам’ять про Голодомор важлива. Імперія, яка не визнала свого злочину і не відповіла за нього, робить висновок, що їй дозволено повторити. І робить це знову і знову", – написав Порошенко в суботу на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, до Олешок місяцями не завозили продукти, жителі перебували під постійними обстрілами, а виїзди з міста були заміновані. Порошенко зазначив, що евакуювати людей вдалося після тривалих переговорів і під міжнародним тиском.

Він нагадав, що 1933 року радянська влада вилучала в українців зерно, ізолювала села, які не виконували плану хлібозаготівель, і забороняла людям виїжджати.

Політик закликав міжнародну спільноту визнати Голодомор геноцидом українського народу та створити трибунал за злочини, які РФ чинить проти України. Він також закликав запалити свічки в пам’ять про жертв Голодомору.