Народні депутати подали багато правок до законопроєкту №14327-д про вступ України в Єдиний європейський платіжний простір (SEPA), які не мають прямого стосунку до теми документу, серед них щодо збільшення кількості голосів для виклику посадових осіб до парламенту та вирішення питання роботу законодавчого органу під час дронової загрози, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

"Керівництво ВР (Верховної Ради – ІФ-У) вирішило трошки збільшити кількість необхідних голосів для виклику в ВР посадових осіб, окрім Президента та суддів. Раніше треба було 150 голосів на цю процедуру, а зараз пропонують 226", – написала вона у телеграм у суботу.

За її словами, керівництво парламенту внесло правку, що спікер або його заступник можуть ухвалити рішення, де і як продовжити роботу в разі настання тривоги. а в разі ракетної чи підвищеної небезпеки прямо пропонується проводити засідання в укритті.

Депутатка уточнила, що всього подано близько 2 тис. правок, половину з яких вона оцінює як спам.

"Через цей законопроект вирішили провести все те, на що раніше не вистачало голосів в залі. Це не означає, що правки непотрібні. Це означає лише те, що раніше по ним не вдавалось знайти консенсус. Навряд чи знайдуть зараз, але пробувати варто", – зазначила Василевська-Смаглюк.

Серед інших правок вона виділила реформу копійок і заміну їх на шаги, унеможливлення участі в засіданнях наглядових рад державних підприємств онлайн та новації, пов'язані з формуванням конкурсних комісій за участю міжнародників.

"Нардепи-ініціатори правок вважають, що кожна міжнародна організація може подати не більше однієї кандидатури в одну конкурсну комісію. А одна і та ж особа не може бути членом декількох конкурсних комісій чи дорадчих органів одночасно", – уточнила депутатка суть останньої пропозиції.

Вона додала, що також було подано ряд поправок для оптимізації виступів депутатів та щодо фінансового моніторингу PEP.

"З максимально позитивних новацій, хоч це ніяк не стосується вступу України в Єдину зону платежів у євро – це пропозиція спікера Руслана Стефанчука дозволити нардепам брати на засідання ВР, комітетів та ТСК дітей до двох років. Нарешті хоч якась милота під куполом))", – також написала Василевська-Смаглюк.