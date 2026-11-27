Голова французької правої партії "Нова енергія", мер Канн Давид Ліснар увійшов до списку трьох основних кандидатів на посаду президента країни, повідомляє в п'ятницю газета Le Figaro з посиланням на опитування OpinionWay.

У першому турі за кандидата від правої націоналістичної партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен готові проголосувати 33% опитаних, за кандидата від ультралівої "Нескореної Франції" Жан-Люка Меланшона – 16%, а за Ліснара – 12%.

Кандидат від правоцентристської партії "Горизонти" Едуар Філіп поки що може розраховувати на 8% голосів, хоча, згідно з опитуванням OpinionWay, проведеним два тижні тому, Філіп мав 12% підтримки, а Ліснар – 9%.

За останніми даними, Ліснар випередить у першому турі й кандидата від лівоцентристської партії "Громадське місце" Рафаеля Глюксмана, який може набрати 9% голосів.

Також, якщо Ліснар все ж вийде до другого туру, він стане найбільш конкурентоспроможним опонентом Ле Пен: він зможе розраховувати на 45% голосів, а кандидат від "Національного об'єднання" – на 55%. Філіп у другому турі проти Ле Пен зможе набрати 41% голосів, Глюксманн – 42%, а Меланшон – лише 16%.

Опитування проводилося 25-26 листопада, у ньому взяли участь 912 осіб. Похибка опитування становила 1,7-3,8 процентних пункти.

Чергові президентські вибори у Франції відбудуться 18 квітня 2027 року.