Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявляє, що для отримання позитивної IBAR (Interim Benchmark Assessment Report) необхідно ухвалити понад 150 законів.

"Лише в контексті позитивного отримання IBAR за попередніми оцінками необхідно ухвалити понад 150 законопроєктів. Наразі у парламенті уже зареєстровано 56", – сказав Ченцов під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 4 листопада Європейська комісія оприлюднила річну доповідь щодо розширення, в якій визначається, де Україна зараз перебуває на шляху до членства в Європейському Союзі, і якими будуть наступні кроки найближчою перспективою.

Згідно із доповіддю, в усіх розділах переговорів в України є прогрес. Зокрема, в десяти його розділах відзначили як великий або good progress: про вільний рух товарів, фінансові послуги, цифрову трансформацію та медіа, сільське господарство та розвиток сільських територій, енергетику, оподаткування, науку та дослідження, освіту та культуру, митний союз, зовнішню політику, політику безпеки та оборони. По восьми розділах ЄС підняв оцінку рівня готовності вступу: вільний рух товарів, державні закупівлі, фінансові послуги, цифрова трансформація та медіа, оподаткування, судова влада та основоположні права, юстиція, свобода та безпека, освіта та культура.

Зазначається, що у разі виконання у наступному році Україною реформ у сфері правосуддя, демократичних інституцій, державного управління та прав меншин, Єврорада зможе ухвалити проміжний звіт про оцінку критеріїв (IBAR – Interim Benchmark Assessment Report), що є ключовою умовою для започаткування процесу закриття окремих переговорних розділів.

Європейська комісарка Марта Кос зазначила, що в доповіді Єврокомісія пропонує нову модель поступової інтеграції на шляху до членства в Євросоюзу країн-кандидатів. За її словами, у першому кварталі наступного року, ЄК розпочне поступові діалоги щодо інтеграції з країнами-кандидатами, щоб підбити підсумки існуючих заходів та дослідити подальші можливості для інтеграції.

Крім того, Кос вважає можливим для України на шляху до членства в ЄС отримати Проміжну доповідь виконання критеріїв (IBAR) вже у першій половині 2027 року. В той же час, єврокомісарка констатувала, що у щорічній доповіді немає конкретної дати набуття Україною членства в ЄС.

У свою чергу прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна планує на початку 2027 року отримати позитивну оцінку виконання проміжних критеріїв, а у першій половині 2027 року, під час головування Литви в Раді ЄС, розраховує на попереднє закриття семи розділів.