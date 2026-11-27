Президент США Дональд Трамп пояснив, що називає очільника Кремля Володимира Путіна "другом" заради укладення мирної угоди та стримування Кремля, оскільки ворожа риторика заблокувала б переговори – так само, як це відбувається у відносинах між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

"Обидва твердження можуть бути правдивими...Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо зупинити Кремль. Я міг би сказати, що він мені не друг, або що я хочу укласти угоду. Я маю укласти угоду. Вони втрачають 25 тисяч людей на місяць", – сказав президент США під час спілкування з журналістами у Мар-а-Лаго на День подяки, відповідаючи на запитання про те, як поєднуються його попередні слова про дружбу з Путіним та ранковий допис у соцмережі Truth Social щодо російської військової агресії.

За словами Трампа, головною перешкодою для врегулювання війни є особиста неприязнь між лідерами України та Росії, тому демонстрація ворожості з боку Вашингтону лише позбавила б сторони шансу на домовленості.

"Я міг би зайти і сказати: "Я вас не люблю". І тоді ми матимемо ту саму проблему, що й із Зеленським та Путіним. Знаєте, найбільша проблема для врегулювання полягає в тому, що у вас є два лідери, які справді ненавидять один одного. Тож коли я приходжу і, як виявляється, добре з ним ладнаю, я знаю його вже давно", – пояснив Трамп.

Він також нагадав, що Путіну довелося пройти через розслідування втручання РФ у вибори у США, яке Трамп назвав "вигаданим" та "суцільною аферою".

Водночас президент США заперечив коментарі про м'якість своєї позиції щодо Москви. Він наголосив, що саме за його каденції Україна отримала тисячі протитанкових комплексів Javelin на початку війни, а проти Росії були запроваджені жорсткі мита та санкції: "Ні, я був дуже жорстким щодо Росії. Але я хочу укласти угоду, якщо ми можемо її укласти. Я все життя вів переговори... Я міг би зайти і сказати протилежне та не досягти абсолютно нічого", – резюмував Трамп.

Як повідомлялося, на полях саміту АТЕС у китайському місті Шеньчжень відбулися двосторонні та тристоронні (за участі голови КНР Сі Цзіньпіна) переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна, на початку яких американський лідер із усмішкою привітав Путіна словами: "Хто це? Це мій друг", а згодом оприлюднив спільне фото з відповідним підписом.

Згодом в інтерв'ю ВВС президент України Володимир Зеленський розкритикував ці висловлювання Трампа, наголосивши, що Путін – агресор і вбивця, який приніс фашизм у 21 століття, тому не може бути другом, а подібні заяви є болісними для родин загиблих українців.