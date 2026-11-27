Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з "Групи восьми" (G8) за ініціативи Барака Обами було помилкою, оскільки збереження її членства могло б запобігти нинішній війні проти України.

Відповідаючи на запитання журналістів у Мар-а-Лаго на День подяки про те, чи очікує він приїзду Володимира Путіна на саміт у Доралі, Трамп зазначив, що не знає цього, однак за бажання російський лідер може прибути, хоча декому це й не сподобається.

Президент США зауважив, що Путін був дуже ображений рішенням про виключення з G8, і розкритикував нинішній формат G7, оскільки на його зустрічах все одно постійно обговорюють Росію та Україну.

"І тепер це G7. І, чесно кажучи, усе, що ми робимо, – це говоримо про Росію. Я кажу: "Чому його тут немає?" Але президент Обама і, як ви знаєте, Канада не хотіли його, і Сполучені Штати не хотіли його. І, гадаю, ще кілька країн проголосували так само. Я б так не голосував", – сказав Трамп.

Він додав, що вважав групу значно сильнішою, коли до її складу входила Росія, і висловив переконання, що якби РФ залишилася у форматі, війни зараз не було б, а першій леді Меланії Трамп не довелося б їхати й намагатися домогтися припинення вогню, щоб вивезти людей (із Олешків – ІФ-У), серед яких були дуже літні.