Президент України Володимир Зеленський назвав дивною ситуацію, коли президент США Дональд Трамп обіймався з президентом Путіним, називав його другом і постив ці повідомлення у себе в соцмережах.

"Звісно, це справа президента Сполучених Штатів, але це дивно... Він (Путін. – Ред.) – агресор і вбивця. Він приніс фашизм у 21 століття. Він не може бути другом, просто не може. Це якби хтось сказав про Гітлера під час Другої світової війни, що він хороший друг під час війни... Для мене це виглядає дивно", – сказав Зеленський в інтерв'ю ВВС, що оприлюднено на сайті мовника.

"Можливо, у мене особливе ставлення до цього. Перепрошую, але я живу в умовах цієї війни. Так. І мені здається, що багато людей сприймають це як щось справді дуже дивне. Можливо, між ними є особисті стосунки тощо. Але таке можна сказати без медіа, без публічності. Я так думаю", сказав Зеленський зазначивши, що це дуже боляче для сімей, які втратили своїх близьких.

"І вони покладають надії на президента Сполучених Штатів. І ми також покладаємося на наші відносини та на наших союзників. Ми на це розраховуємо. Але як ми можемо дивитися на вбивцю, коли Сполучені Штати кажуть: "Він друг, хороший друг"? Ні. Він не друг", – наголосив Зеленський.