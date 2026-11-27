Президент України Володимир Зеленський розкритикував заяви президента США Дональда Трампа, який назвав Володимира Путіна другом після тристороннього саміту в китайському Шеньчжені, наголосив на неможливості нейтрального посередництва Вашингтона, а також розповів про виклики зими, захист від балістики, удари по об'єктах РФ і боротьбу з корупцією в інтерв'ю кореспондентці ВВС Сарі Рейнсфорд.

"Звісно, це справа президента Сполучених Штатів, але це дивно... Він (Путін – ІФ-У) – агресор і вбивця. Він приніс фашизм у 21 століття. Він не може бути другом, просто не може. Це якби хтось сказав про Гітлера під час Другої світової війни, що він хороший друг під час війни, не до... Це дуже боляче для сімей, які втратили своїх дочок і синів. І вони покладають надії на президента Сполучених Штатів", – заявив Зеленський.

Коментуючи роль США в мирному процесі, глава держави зазначив, що Україні потрібен реальний союзник, здатний чинити тиск на РФ. "Сполучені Штати не можуть бути просто посередником – нейтральним, бо коли ти намагаєшся бути дуже нейтральним з агресором, ти автоматично не нейтральний, бо це означає, що ти підтримуєш обидві сторони – тож це означає, що ти підтримуєш жертв і підтримуєш також агресора. Це неправильно", – підкреслив він.

Водночас президент відзначив позитивні результати щодо обмінів полоненими, рішення про представленість Європи на переговорах і анонсував на наступний тиждень важливі зустрічі в Україні щодо гарантій безпеки.

Говорячи про зиму, Зеленський констатував, що РФ на тлі величезних втрат на полі бою та невдалих операцій перейшла до стратегії хаосу, намагаючись розділити суспільство, відрізати лівий і правий береги Дніпра ударами по мостах, а також атакуючи об'єкти водоочищення та каналізації. Він підкреслив, що громадяни мають повне право виїжджати, якщо хочуть, однак Україна захищатиме свої міста і столицю будь-яким способом, оскільки "без столиці не буде країни", а скрізь, звідки українські сили відходили, окупанти повністю нищили всі будівлі.

Президент також повідомив про серйозний дефіцит протибалістичних систем і ракет Patriot на тлі фокусування США на Близькому Сході. На запитання, чи вважає він це формою тиску на Україну, Зеленський відповів: "Можливо, це не було задумом Сполучених Штатів, але це працює саме так".

Окремо він зупинився на роботі систем Starlink і Starshield. За словами президента, після позитивних сигналів від американської сторони система повернулася до норми на підконтрольній Україні території, проте обмеження зберігаються на тимчасово окупованій території. Через це українські військові не можуть наздогнати реактивні "шахеди" перехоплювачами над окупацією, а на підконтрольній території часто вже буває запізно. "Технічно – це SpaceX. Політично – не знаю... Це як пінг-понг, ми питаємо одну сторону, вони кажуть, це інші, ми питаємо інших, вони кажуть, що це не вони. Найважливіше те, що це питання рішення. Так само, як і з ракетами Patriot", – зазначив він.

Коментуючи далекобійні удари України по російських нафтопереробних заводах, Зеленський назвав їх відповіддю на атаки РФ по українській енергетиці, газу й водопостачанню, наголосивши, що ці удари впливають на здатність Кремля фінансувати війну. Він також нагадав, що у відповідь на понад 100 російських атак по українських мостах Україна два дні поспіль завдавала ударів по Кримському мосту.

Відповідаючи на запитання щодо критики з боку Лівії та Італії через удар по російському кораблю "Меркурій" у лівійському порту, президент наголосив, що українські дипломати працюють із партнерами, а сили оборони не можуть дозволити підсанкційним суднам під російським прапором перевозити зброю. "Усі такі речі дуже небезпечні, і знову ж таки, наші сили ніколи не атакують без будь-якої координації з іншими партнерами", – додав він.

Торкаючись теми боротьби з корупцією, Зеленський відкинув припущення, що Україна програє цю війну, вказавши на створену антикорупційну інфраструктуру та відкритість розслідувань. Коментуючи заяву керівника САП про тиск із боку СБУ, президент наголосив, що антикорупційні органи є незалежними і він не може втручатися в їхню роботу. Водночас він визнав наявність питань до окремих представників спецслужб: за його словами, тривають прокурорські перевірки й розслідування, а частину осіб уже звільнили, проте узагальнювати це на всю 30-тисячну інституцію, сотні співробітників якої загинули на війні та проводили операції проти Кримського мосту й російських кораблів, є неповагою.

На запитання щодо згадки якогось "Вови" на плівках у корупційній справі "Династії" Зеленський відповів: "Ви можете запитати антикорупційні інституції. Вони публічно сказали, що не мають до мене запитань. Думаю, це і є відповідь".