Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний повідомив про розмову з третім президентом України (2014-19) Віктором Ющенком, під час якох сторони обговорили, зокрема, війну в Україні, зовнішній тиск на неї та питання відбудови.

"Віктор Андрійович - людина, яка задовго до 2014 року розуміла російську загрозу. Причому не суто військову її складову, а й ідеологічну спрямованість Кремля на знищення української ідентичності, культури та історії. Говорили і про нинішню війну на виснаження всередині України та тиск ззовні. Наші погляди на те, що неможливо досягнути мир через торгівлю з агресором, повністю збігаються", - написав Залужний у Facebook в четвер за підсумками зустрічі.

Він наголосив, що спільним завданням є "не лише захистити те, що вдалося зберегти, а й відбудувати зруйноване", і в цьому потрібна допомога міжнародних партнерів.

"Велика Британія вже є одним із ключових союзників України у сфері безпеки та оборони. Важливо й далі розвивати це співробітництво, зокрема в межах Угоди про сторічне партнерство між нашими державами", - зазначив дипломат.