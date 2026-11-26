Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав вкрай малоймовірним досягнення угоди щодо довгострокового семирічного бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки до кінця поточного року через протилежні позиції країн-членів.

"Останні новини з вирішального саміту ЄС у Брюсселі. Я щойно виклав іншим 26 главам держав та урядів пріоритети Угорщини та "червоні лінії", яких ми не переступимо. Вислухавши абсолютно протилежні позиції, висловлені за столом переговорів, я б оцінив шанси на досягнення угоди сьогодні практично як нульові. Угода до Різдва також виглядає малоймовірною", – написав Мадяр в соцмережі Х в четвер.

Як повідомлялося, раніше в четвер прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що лідерам ЄС ще доведеться докласти чимало зусиль, щоб досягти згоди щодо бюджету на 2028-34 рр і заявила, що "до врегулювання цього питання нам ще далеко". "Ми не хочемо підписувати бюджет, в рамках якого нам доведеться віддати більше, а отримати – менше", – пояснила вона, зазначивши, що "не відчуває оптимізму" щодо перспектив досягнення прогресу з цього питання на саміті 26-27 листопада в Брюсселі. Мелоні також наголосила, що у неї "немає крайнього терміну", а "є умови".

Голова Європейської ради Антоніу Кошта 21 листопада оголосив про свою нову пропозицію державам-членам ЄС щодо довгострокового бюджету Євросоюзу на 2028-2034 рр., у якому, зокрема, оборонні видатки будуть збільшені на 232%. Європейські ЗМІ зазначали, що частина країн ЄС виступає за те, щоб піти на певні заходи бюджетної економії. Інші ж держави, навпаки, виступають за активне фінансування програм, що реалізуються Євросоюзом.