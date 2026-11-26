У Харкові відбулися перші від початку повномасштабного вторгнення громадські слухання, на яких обговорили проєкт бюджету та програму економічного та соціального розвитку міста на майбутній рік, а також зміни до Статуту громади, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"За підсумками слухань переважна більшість учасників підтримала проєкт бюджету, а також Програму на 2027 рік і зміни до Статуту нашої громади", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Він пообіцяв, що бюджет на 2027 рік зберігатиме свою соціальну спрямованість.

"Така моя принципова позиція. Майже половину всіх видатків ми спрямовуємо на оплату праці людей, завдяки яким, попри постійні обстріли, Харків продовжує жити. Це наші медики, освітяни, комунальники, транспортники – всі ті, хто щодня дбає про те, щоб працювали лікарні та школи, містом курсував транспорт, а в оселях харків'ян були тепло і вода. Продовжимо вкладати кошти в розвиток освіти, медицини та відновлення пошкодженого житла", – написав Терехов.

За його словами, проєкт передбачає близько мільярда гривень на підтримку Сил оборони, ветеранів та родин українських захисників (у тому числі дітей, чиї батьки загинули на фронті). На роботу міського громадського транспорту, який залишатиметься безкоштовним, закладено близько 4 млрд грн.