Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вчергове виступив проти включення коштів на допомогу Україні до проєкту бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 рр.

"У бюджеті є розділи, що стосуються європейської безпеки. Фінансування України не має місця в бюджеті. Не має. Нам потрібен мир в Україні, і ми нарешті маємо почати щось робити для цього, а не лише говорити про це", – заявив Бабіш, передає Clash Report.

Бабіш також висловився щодо вже виділених коштів, запитавши, яка мета такої допомоги.

"З початку конфлікту Україна отримала, прямо чи опосередковано, EUR 20 млрд, а пан Зеленський – EUR90 млрд, нібито на 2026 і 2027 роки. Тепер йому потрібно ще EUR70 млрд. Тому я хочу запитати: у чому полягає мета? Ми будемо щороку виплачувати Україні EUR135 млрд? І доки? Скільки років? Десять, двадцять, тридцять? Що це за стратегія?" – запитав він.

Разом з тим Бабіш погоджується з необхідністю допомогти Україні відновитися після війни.

"Нам потрібно покласти край цій війні, а потім, звісно, допомогти Україні та розробити "План Маршалла", в рамках якого всі європейські та чеські компанії зможуть інвестувати та відбудувати країну", – зазначив прем'єр.

Як повідомлялося, раніше канцлер Фрідріх Мерц у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти заявив, що не підтримає ухвалення наступного семирічного бюджету ЄС на 2028-2034 рр., якщо всі країни-члени не візьмуть на себе зобов'язання щодо подальшого фінансування України. Він пов'язав підтримку майбутнього бюджету ЄС зі згодою всіх держав-членів долучитися до покриття фінансових потреб України, яка наступного року зіткнеться з дефіцитом фінансування в розмірі EUR70 млрд. У листі канцлер наголосив на необхідності знайти рішення, яке забезпечить Україні довгострокову фінансову підтримку, зокрема для обслуговування непогашеного боргу.

Напередодні зустрічі лідерів ЄС у Дубліні, запланованої на четвер і п'ятницю, питання подальшого фінансування України залишається одним із ключових у порядку денному, оскільки попри погоджений раніше кредит на EUR90 млрд, Київ потребує ще EUR70 млрд наступного року. Євросоюз висловив готовність забезпечити близько EUR45 млрд із цієї суми, а Європейська комісія опрацьовує механізми залучення необхідних коштів, зокрема через випуск спільних боргових зобов'язань.

Мерц використовує позицію Німеччини як найбільшого чистого донора бюджету ЄС, щоб домогтися гарантованого фінансування України не лише у 2027 році, а й у наступні роки. Водночас Берлін прагне змінити процедуру ухвалення таких рішень, замінивши принцип одностайної підтримки голосуванням кваліфікованою більшістю, щоб окремі держави-члени не могли блокувати подальшу фінансову допомогу Києву.

Пізніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ветуватиме проєкт бюджету ЄС у випадку виділення коштів Україні.

Він заявив, що "ми не підтримаємо чергову пожертву Україні, бо ті EUR90 млрд кредиту, які надали – це подарунок; ви всі знаєте, що це ніколи не окупиться". "Якщо хтось попросить у нас ще 70 мільярдів як пожертву, ми відмовимо. Має бути якийсь компроміс. Я за компроміс, і я готовий говорити про цей компроміс. Але мене ніхто не буде шантажувати війною в Україні… Тому якщо федеральний канцлер прийде і скаже, що він заблокує бюджет ЄС, тому що він хоче, щоб усі країни підписали позику на 70 мільярдів для України, то я теж заблокую… Словаччина ніколи не підтримає кредит для України, тобто подарунок ще на 70 мільярдів", – сказав Фіцо.

При цьому очільник уряду Словаччини заявив, що "якщо хтось інший хоче це зробити, нехай це зробить – я точно не можу заборонити Німеччині, якщо вона має багато грошей, Франції та іншим" профінансувати допомогу Україні.

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш долучився до позиції Фіцо, наполягаючи, що допомога Україні має фінансуватися поза межами спільного бюджету Європейського Союзу.

"Чому ми маємо виділяти гроші з європейського бюджету Україні?" – заявив він.