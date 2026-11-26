Колишній посол Польщі в США Марек Магеровський емоційно відреагував на інтерв'ю зятя та спеціального посланця Трампа Джареда Кушнера в програмі MD MEETS, в якому Кушнер називав Путіна "гросмейстером політики".

"Кушнер безсоромно виправдовує Путіна та сипле на нього похвали. Більше того, він є надто важливою фігурою у найближчому оточенні президента США, щоб ми могли не брати до уваги його жахливі міркування", – написав Магеровський у соціальній мережі Х.

Магеровський порівняв похвали Кушнера на адресу Путіна з новою військовою концепцією НАТО і зізнався, що після цієї розмови в неї не вірить. "Згідно з "Теорією перемоги" генерала Гринкевича, НАТО має "блокувати, знешкоджувати та розбивати" потенційного агресора. Після того, як я вислухав нісенітниці Джареда Кушнера, я не вірю в жоден із цих пунктів. Неможливо блокувати, знешкоджувати та розбивати супротивника, яким ти глибоко захоплюєшся", – написав Магеровський.

Магеровський представляв Польщу у Вашингтоні в 2021-2024 роках, а до цього був послом в Ізраїлі.

Йдеться про "теорію перемоги", яку головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич представив 12 жовтня на Варшавському форумі безпеки: зупинити перший удар по території Альянсу, послабити наступні хвилі наступу та, за необхідності, зламати здатність супротивника воювати. Засекречену версію концепції, за словами генерала, погодили всі 32 країни НАТО.

Кушнер в інтерв'ю називав Путіна "гросмейстером політики", запевняв, що той проявив стриманість, і описував війну як проксі-війну, в якій Європа фінансує й озброює Україну проти Росії. А пояснюючи, чому Європу не запросили на переговори в Абу-Дабі, він послався на те, що Путін вбачає в заявах і діях європейців провокації та вважає, що вони прагнуть стратегічної поразки Росії.