Верховна Рада закликала національні парламенти держав – учасниць П'ятого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи дотримуватися політики невизнання наслідків російської агресії та не знімати санкції з Російської Федерації навіть у разі припинення бойових дій.

Відповідну постанову № 16238 у цілому підтримали 155 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

У зверненні наголошується на необхідності посилити міжнародний тиск на РФ для припинення системних порушень прав людини та виконання відповідних міжнародних рішень, зокрема шляхом збереження санкцій до їх повної реалізації.

Документ також підкреслює важливість розвитку національного патронату над політичними в'язнями для їх звільнення та забезпечення незалежної правничої допомоги.

Крім того, Верховна Рада закликала учасників П'ятого парламентського саміту Кримської платформи підтримати незалежну діяльність Міжнародного кримінального суду та Цільового фонду для потерпілих; приєднатися до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України; розвивати міжнародне співробітництво у кримінальних провадженнях та розширити часові межі міжнародного компенсаційного механізму для України при Раді Європи.

П'ятий парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи відбудеться 7 грудня 2026 року у Лондоні (Велика Британія).