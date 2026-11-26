Президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликають Росію уникати дій, які можуть призвести до ескалації війни в Україні.

Як повідомляє Reuters, про це Трамп і Рютте сказали у спільній заяві за підсумками зустрічі у Флориді, під час якої вони також обговорили питання щодо війни в Ірані.

"Ми також обговорили важливість того, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно призводять до розширення війни, а також важливість якомога швидшого досягнення мирного врегулювання конфлікту", – йдеться у спільній заяві.

Зустріч Трампа з Володимиром Путіним в Китаї викликала різку критику з боку внутрішніх опонентів з числа демократів, а також європейських союзників. Рютте, який неодноразово намагався згладити напруженість всередині НАТО і зберегти підтримку Трампа, заявив, що зустрічі великих ядерних держав – це "нормальне явище".

Згідно з їхньою заявою, Рютте та Трамп також обговорили збільшення витрат та інвестицій на оборону в Сполучених Штатах та в усьому НАТО.

У повідомленні додається, що основними темами переговорів були війна в Україні та війна США та Ізраїлю проти Ірану, але не уточнюється, про що саме йшлося в Ірані.