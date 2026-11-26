Спецпосланець президента США Джаред Кушнер назвав війну в Україні "проксі-війною" Європи, яка нібито фінансує та озброює українців проти Росії, а також назвав страхи європейських країн щодо можливої агресії зі сторони РФ безпідставними.

Про це він заявив в інтерв'ю СЕО медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру на покдасті MD Meets.

Крім того, під час розмови спецпосланець заявив, що Україна має занадто великі вимоги щодо гарантій безпеки. За його словами, Київ хоче від інших країн ще конкретніших зобов'язань, ніж ті, які передбачені 5 статтею НАТО, однак інші держави не в змозі цього гарантувати

За його словами, головною перешкодою для домовленостей залишається територіальне питання, щодо якого позиції України та Росії зайшли в глухий кут. "Для Росії це була червона лінія. І якщо повернутися до історії Росії, то можна побачити, що на неї нападали приблизно раз на століття протягом останніх тисяч років, і ці напади завжди відбувалися через коридор, яким зараз є сучасна Україна. І я думаю про це з російської точки зору", – сказав Кушнер.

Кушнер також назвав Путіна "гроссмейстером політики" та висловив сумніви щодо можливості швидкого післявоєнного врегулювання в Україні. Кушнер також заперечив тверждення щодо тиску на Україну та заявив, що Вашингтон, навпаки, підтримує Україну, зокрема надаючи їй розвідувальні дані. "По-перше: ми не чинили жодного тиску на президента Зеленського чи українців. Наше завдання – бути посередником. Насправді ми їх підтримуємо. Ми ділимося з ними розвідданими. І Америка була їхнім найбільшим донором у цій війні. Позиція президента Трампа завжди полягала у підтримці", – сказав він.

За його словами, обидві сторони хочуть завершити війну так, щоб забезпечити довгостроковий і міцний мир. "Якщо ви – Росія, то ви не хочете, щоб Україна та Європа нарощували сили біля ваших кордонів. А якщо ви – Україна, то ви не хочете, щоб усе закінчилося так, що Росія зможе знову зосередити війська біля кордону й знову напасти на вас – у ситуації, коли у вас не буде належних засобів оборони та гарантій, здатних це запобігти", – сказав спецпосланець. Відповідаючи на запитання про реалістичність вступу України до НАТО, Кушнер заявив: "Усе завжди можливо. Ми надамо обом сторонам можливість знайти рішення".

Він також висловив думку, що українські та російські солдати нібито "не відчувають ненависті один до одного". "Багато хто з цих солдатів – чи то з української, чи з російської сторони – опинилися там з волі своїх керівників. Не думаю, що вони відчувають ненависть один до одного. Вважаю, вони хотіли б повернутися додому, до своїх родин", – сказав зять Трампа.