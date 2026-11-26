Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс представив у Європарламенті пропозицію щодо надання Україні додаткових EUR45 млрд для покриття додаткових фінансових потреб у 2027 році на додаток до ще EUR45 млрд, виділених у рамках Ukraine Support Loan (USL).

"Ця підтримка покриє приблизно дві третини загального дефіциту фінансування, який становить EUR70 млрд; ми очікуємо, що решту – одну третину – забезпечать інші партнери", – зазначив Домбровскіс.

Він уточнив, що підтримка складається з двох компонентів: EUR 20 млрд – на бюджетну підтримку, що порівну розподіляються між макрофінансовою допомогою та Ukraine Facility, а EUR25 млрд – на підтримку оборони, щоб допомогти Україні отримати доступ до обладнання, необхідного для захисту її території.

Єврокомісар зазначив, що додатково підтримка надаватиметься у формі позики з обмеженим правом регресу: це означає, що Україна буде зобов'язана повернути основну суму боргу лише тоді, коли Росія виплатить репарації за завдані нею руйнування.

За його словами, пропозиція ЄС також створює умови, за яких міжнародним партнерам буде легше продовжувати та нарощувати власну підтримку. Як пояснив Добмровскіс, мова йде, по-перше, про надання Україні нових позик, що ґрунтуються на ініціативі G7 щодо прискореного використання надзвичайних доходів (Extraordinary Revenue Acceleration loans, ERA) за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Другим шляхом є внесення змін до Ukraine Facility, які дозволять третім країнам із кредитним рейтингом "AAA" надавати фінансові гарантії Європейському Союзу, додав єврокомісар. Він зауважив, що це, своєю чергою, уможливить надання Україні додаткових позик на суму EUR5 млрд.

"Ця підтримка зміцнює позиції України за столом переговорів, допомагаючи досягти справедливого й тривалого миру. Водночас вона посилює безпеку самої Європи", – підсумував Домбровскіс.

Як раніше зазначав президент України Володимир Зеленський, загальні потреби України у фінансуванні на наступний рік становлять EUR115 млрд, із яких наразі є затвердженими EUR45 млрд USL від ЄС. Він розраховує, що ЄС зможе виділити ще EUR45 млрд.

"Ми розуміємо, що маємо EUR90 млрд. Ми знайдемо EUR25 млрд, будемо над цим працювати", – зазначив президент України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 18 листопада від імені Єврокомісії запропонувала запровадити "Інструмент скоординованої підтримки України", який має забезпечити додаткову допомогу від ЄС Україні EUR45 млрд у 2027 році.

Глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко зазначав, що бюджету на 2027 рік необхідна зовнішня фінансова підтримка обсягом $52,6 млрд, з якої наразі близько $32,6 млрд потребують додаткового підтвердження. За оцінками МВФ, дефіцит бюджетного фінансування становить $32-34 млрд у 2027 році та $17 млрд у 2028 році.

Якщо ЄС виділить додатково EUR20 млрд на бюджетну підтримку наступного року, то дефіцит бюджетного фінансування скоротиться до приблизно $10-10,5 млрд, які Україна сподівається отримати від інших партнерів за різними програмами.