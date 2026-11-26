Північна Корея призупинила надання Росії військової допомоги після того, як заступник російського міністра закордонних справ заявив про наміри Москви сприяти деескалації між КНДР та Південною Кореєю, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України на сайті у четвер.

За даними розвідки, у жовтні між Росією та КНДР виникла напруга, яку спричинив заступник міністра закордонних справ держави-агресора Андрєй Руденко. Він заявив, що у майбутньому Кремль сприятиме деескалації відносин між Сеулом і Пхеньяном, що викликало обурливу реакцію у Північній Кореї. Наприкінці жовтня керівниця міністерства закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі наголосила, що такі заяви не відповідають характеру союзницьких домовленостей між двома державами, а також зажадала роз'яснень щодо російської політики щодо Південної Кореї.

"Більше того, Чхве Сон Хі заявила про тимчасове призупинення військової підтримки РФ. За наявною інформацією, відповідне рішення особисто ухвалив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Зокрема, обмеження передбачають заборону на використання повітряного простору КНДР російськими військово-транспортними літаками, а також призупинення постачання балістичних ракет KN-23 і чергової партії артилерійських боєприпасів", – повідомляє ГУР.

Крім того, Пхеньян наразі стримує реалізацію російського запиту щодо збільшення північнокорейського військового угруповання на території РФ із 8,5 до 50 тисяч військовослужбовців.

За даними ГУР, водночас розгорнуті підрозділи 11-го корпусу ССО армії КНДР продовжують службу на території Курської області у другому ешелоні угруповання військ (сил) "Курськ". Також із середини літа на території Воронезької області розгорнуто зведений ракетний підрозділ армії КНДР, який росіяни залучають до завдавання ударів по території України. Він діє у складі 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії московського військового округу.

"Отже, подальше розширення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном наразі перебуває на етапі стримування. Перешкодами у військовій взаємодії контингенту КНДР та армії держави-агресора Росії залишаються низький рівень оперативної сумісності військ, мовний бар'єр і нестача перекладачів, а також відсутність належної логістичної підтримки з боку КНДР", – зазначають в українській розвідці.

"Не сприяє поглибленню співпраці й ставлення російського військового керівництва до північнокорейських військових. За наявною інформацією, представники вищого командування рф відверто зневажливо ставляться до військових армії КНДР, вважаючи їх політично нав'язаним тягарем. Вагомим чинником гальмування військової співпраці між Пхеньяном та Москвою стали значні втрати північнокорейського контингенту в боях із Силами оборони України на Курщині. За оцінками ГУР, вони становлять 7 058 військовослужбовців, із яких 2 251 – безповоротні втрати, решта – поранені", – додали в ГУР.