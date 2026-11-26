Голова Європейської ради Антоніу Кошта оголосив порядок денний позачергового саміту ЄС у Брюсселі 26-27 листопада, у якому основна увага приділена довгостроковому союзному бюджету (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 рр. й фінансуванню України на 2027 рік.

"Напередодні зустрічі я представив комплексну пропозицію, яку, сподіваюся, ви розглянете в дусі компромісу. На нас усіх лежить відповідальність за пошук збалансованого рішення, яке дасть змогу Європейському Союзу впоратися з майбутніми викликами: підвищенням конкурентоспроможності, зміцненням безпеки й оборони, а також просуванням інтересів Європи на світовій арені за одночасного збереження тих напрямів політики, які довели свою ефективність", – написав Кошта в листі-запрошенні до глав держав й урядів країн ЄС на засідання Євроради.

Як повідомляється в матеріалах до позачергового саміту, це обговорення відбудеться "з урахуванням останніх подій у переговорному процесі й пропозицій, представлених головою Європейської ради".

Кошта 21 листопада представив проєкт угоди про MFF.

Цей документ, пояснили в Єврораді, став результатом його активної роботи з усіма державами-членами та інститутами ЄС. Він спрямований на досягнення трьох ключових цілей: забезпечити збалансований розподіл коштів між стратегічними пріоритетами ЄС, такими як конкурентоспроможність, безпека, оборона й зовнішньополітична діяльність, і вже наявними напрямами політики, зокрема спільною сільськогосподарською політикою та політикою згуртування; утримати національні внески до бюджету ЄС у розумних межах; сформувати збалансований набір власних ресурсів. Йдеться, зокрема, про п'ять нових джерел доходів для ЄС: надходження від цифрових послуг, електронних відходів, що не підлягають переробці, тютюнових виробів, механізму транскордонного вуглецевого регулювання й системи торгівлі квотами на викиди.

"Упевнений, що ця пропозиція є гарною основою для просування до остаточної угоди", – заявив Кошта.

Коментуючи проєкт бюджету, який він представив 21 листопада, голова Євроради, зокрема, зазначив, що "фінансування конкурентоспроможності збільшується на 120%; фінансування оборони – на 232%; обсяг коштів, виділених державам-членам на управління міграційними процесами й контроль кордонів, подвоєно; фінансування діяльності, спрямованої на просування інтересів Європи у світі, збільшено на 23%".

Водночас Кошта зазначив, що його проєкт бюджету на 10% менший за початкову пропозицію Європейської комісії. Скорочення становить EUR204 млрд в поточних цінах, що, на його думку, "дасть змогу зберегти національні внески на прийнятному рівні".

Пропозиція голови Євроради – це спроба знайти компроміс у багатомісячних суперечках між "ощадливими" країнами – Австрією, Німеччиною, Данією, Нідерландами, Фінляндією та Швецією, – які вимагають не роздувати загальних витрат і національних внесків, і країнами Східної та Південної Європи, що наполягають на збереженні традиційних субсидій для фермерів і бідних регіонів.

Лідери країн ЄС також обговорюватимуть, як забезпечити фінансування потреб України на 2027 рік і наступний період у співпраці з міжнародними партнерами. Вони розглянуть пропозицію Європейської комісії від 18 листопада, яка передбачає виділення Україні додаткової фінансової допомоги в розмірі до EUR45 млрд у 2027 році на додаток до програми кредитної підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 рр., обсяг якої становить EUR90 млрд.

Ще одне питання, яке мають розглянути лідери держав-членів ЄС, – оновлення керівництва Європейського центрального банку у зв'язку з тим, що голова ЄЦБ Крістін Лагард достроково залишає свою посаду. Йдеться про призначення нового голови й двох членів виконавчої ради банку. Європейська рада в складі представників країн єврозони (решта держав ЄС не голосує) призначає членів Виконавчої ради Європейського центрального банку "посиленою кваліфікованою більшістю" голосів (72%).

Кошта оголосив, що планує провести саміт протягом двох днів. Після того, як відбудуться обговорення MFF та фінансування України для "своєчасного досягнення домовленості", відбудеться "перерва для проведення двосторонніх зустрічей".

"Нарешті, ми знову зустрінемося 27-го числа, і я поділюся своїми висновками", – написав голова Європейської ради.