Питання прискорення виконання домовленостей щодо захисту прав національних меншин обговорювалося з угорською стороною, найближчим часом передбачено низку зустрічей, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про це міністр сказав на пресконференції із естонським колегою Маргусом Цахкною та міністром економіки Олександром Кравченком, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи дійсно домовились з Угорщиною виконати вимоги щодо нацменшин раніше кінця 2027 року.

"Угорська громада – це також частина нашого європейського суспільства. І ми, як держава, зацікавлені у втіленні найвищих європейських стандартів щодо захисту прав національних меншин, стандартів ЄС, Ради Європи. Так, це питання обговорювалося. Ми налаштовані конструктивно, для чого затягувати з тими позиціями, які ми можемо реалізувати, маючи достатню правову базу в коротшій перспективі", – зазначив Сибіга.

За словами міністра, вони це питання також обговорювали з угорською колегою Анітою Орбан.

"Тому в найближчій перспективі у нас передбачена низка зустрічей, відновлення роботи багатьох механізмів, комісій, або чути один одного і спільно досягати цілей, взаємовигідних, які слугують розвитку добросусідства і на благо наших народів", – повідомив Сибіга.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Київ та Будапешт домовилися за можливості наблизити в часі виконання взятих Україною зобов'язань щодо прав національних меншин, де кінцевим терміном визначено кінець 2027 року.