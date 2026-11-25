Голова правління Республіканського фонду України, ексзаступник міністра економіки Польщі Пьотр Кульпа пропонує створити у Європі новий фонд закупівлі озброєння в українському оборонно-промисловому комплексі, так званий "фонд відповіді" на випадок агресії РФ проти країн Європи.

"Україна, яка сьогодні перебуває поруч із Європою, має можливість відповідати тією мовою, яку розуміють агресори. Я пропоную створити фонд "відповіді", до якого громадяни, компанії та громадські установи в Європі могли б вносити кошти для закупівлі озброєння в українському ОПК. Це зброя, за допомогою якої можна буде завдати удару у відповідь. Якщо у фонді з'являться мільйони, десятки чи сотні мільйонів євро, буде зрозуміло, що кожна агресія матиме свою ціну", – сказав Кульпа під час дискусії "Гібридна агресія Росії та пасивність Заходу у 2026: чи не відкривається шлях до масштабнішої ескалації?".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", він висловив переконання, що політичні інтереси Сполучених Штатів Америки та РФ зосереджені на тому, щоб втягнути Європу в криваву війну проти України. За його словами, Москва має залякувати європейські країни, щоб ті були змушені звертатися по захист до США та РФ, тоді як Вашингтон прагне бути "володарем світу".

"Сполучені Штати хочуть, щоб Російська Федерація, яка безумовно є головним агресором, залякувала Європу. Щоб Європа, опинившись під тиском, була змушена звертатися до Росії та Сполучених Штатів по захист. Таким чином, США отримували б важелі впливу, наприклад, на стабільну присутність американських військ у Європі для проведення операцій на Близькому Сході. Або, наприклад, для підпорядкування Європи тарифній політиці Сполучених Штатів, адже це значною мірою залежить саме від Європи", – вважає Кульпа.