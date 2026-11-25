Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний повідомив про зустріч з експрем'єром Сполученого Королівства (2019-22) Борісом Джонсоном у Churchill War Rooms, під час якої заявив, що глобальне рішення щодо завершення війни в Україні може бути прийняте лише в Європі, що довели тристоронні перемовини в китайському Шеньчжені, а також про небезпеку закликів деяких західних політиків припинити допомогу Україні.

"У Боріса Джонсона в 2022 році рішучості вистачило, щоб дати зброю тим, кому вона була потрібна для виживання. Рідкісний випадок у сучасному світі, за що Україна та я особисто будемо йому завжди вдячні… Завдяки українцям у Європі ще не вбивають мільйони людей. Але за тисячі кілометрів звідси, подібно до Мюнхена 1938 року, хтось вже намагається вирішити долю України та Європи в інтересах "друга Владіміра", який 12 років не може самостійно перемогти українців", – написав Залужний у Facebook в середу за підсумками зустрічі.

Водночас, за його словами, у самій Європі деякі політики "заради рейтингів обіцяють зупинити допомогу Україні і пояснюють це тим, ніби українці самі винні, що на них напали і вбивають". "Це популізм, який кличе війну в європейські домівки цих самих політиків. І це те саме боягузтво, яке у минулому столітті намагалося задовольнити агресора, а у підсумку призвело до найбільшої війни в історії", – наголосив дипломат.

Залужний наголосив, що майбутнє визначається передовсім безпекою, яка є фундаментом для економічного зростання, технологічного розвитку та достатку, і війну в Україні бізнес-угоди не закінчать.

"По-перше, українська свобода не продається, особливо на вторинному ринку. За неї ми не лише гинемо, а й вбиваємо, і будемо вбивати кожного, хто на неї посягне. По-друге, така угода стала б початком вже світової війни. Війну закінчує не угамування апетитів ворога, а виключно позбавлення його можливості воювати. Це потребує об'єднання, бо без цього неможливе глобальне рішення. Події, які ми спостерігали у далекому Шеньчжені, вказують на те, що це глобальне рішення можливе лише тут, у Європі", – резюмував посол.

Як повідомлялося, раніше в четвер в Шеньчжені відбулася двостороння зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка, за даними російських ЗМІ, тривала 35-40 хвилин. Після цього відбулася зустріч Трампа з генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої президент США заявив, що США та КНР спільно прагнуть сприяти завершенню російсько-української війни. "Ми разом шукаємо способи допомогти в питанні війни між Росією та Україною… Гадаю, я можу говорити від імені нас обох", – сказав він, звертаючись до Сі.

Пізніше почалася тристороння зустріч Трампа, Сі та Путіна, на якій президент США заявив про важливість співпраці у сфері нерозповсюдження ядерної зброї і про те, що військові операції проти Ірану проводилися саме з цією метою. Говорячи про роботу над завершенням російсько-української війни, президент США сказав: "Я думаю, що ситуація розвивається". "Я вважаю, що Путін – і, сподіваюся, й інша сторона – хотіли б, щоб війна в Україні закінчилася", – додав Трамп.

Путін у свою чергу заявив про "спільну відповідальність" трьох сторін "за підтримання міжнародного миру та безпеки" і що їх спільною метою є "зберегти та зміцнити систему міжнародного права". "Наші країни мають чимало спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів, зокрема, звісно, конфлікту в Україні", – стверджує очільник держави-агресора.

Сі Цзіньпін в свою чергу нічого не сказав стосовно війни в Україні, заявивши лише, що КНР, РФ і США мають співпрацювати у вирішенні глобальних проблем, спільно захищати мир і стабільність, але наразі світ переживає зміни, що набирають обертів, і спокою на планеті немає. Він також заявив, що ядерну зброю має бути повністю заборонено та знищено у всьому світі.