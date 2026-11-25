Верховна Рада ухвалила закон про приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідний законопроєкт №0399 в цілому на пленарному засіданні парламенту в середу проголосували 293 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, приєднання до Розширеної часткової угоди означає приєднання до Керівного комітету, який є невід'ємною складовою Спеціального трибуналу. Участь України передбачає набуття статусу члена Керівного комітету та прийняття міжнародно-правових фінансових зобов'язань, необхідних для забезпечення його діяльності.

Розширена часткова угода створює міжнародно-правову основу для діяльності Керівного комітету як міжурядового механізму в рамках інституційної структури Ради Європи. Основною метою Угоди є фінансування Спеціального трибуналу та надання сприяння в інших адміністративних і управлінських аспектах його діяльності для забезпечення можливості Спеціального трибуналу виконувати свій мандат, визначений у його Статуті.

Набуття Україною статусу члена Керівного комітету потребуватиме взяття зобов'язань щодо фінансування, зокрема, шляхом обов'язкових членських внесків. Їх розмір визначатиметься Керівним комітетом відповідно до критеріїв, які застосовуються для формування шкали внесків до загального бюджету Ради Європи. На момент підготовки проєкту закону остаточний розмір внеску України не визначений та буде встановлений рішенням Керівного комітету після початку його діяльності та затвердження відповідного бюджету.

Відповідно до статті 5 Угоди члени Керівного комітету самостійно покривають витрати, пов'язані з участю своїх представників у засіданнях комітету. Добровільні внески, гранти, внески у натуральній формі та направлення персоналу можуть здійснюватися виключно за окремим рішенням України й не є обов'язковими.

Відповідно до частини шостої статті 51 Бюджетного кодексу України вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних договорів, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюються виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету в законі про Державний бюджет України.

Резолюція СМ/Res(2026) про встановлення Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 15 травня 2026 року в Кишиневі (Молдова).