Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук спільно з головою Державних зборів (парламенту) Угорщини Агнеш Форштоффер вшанував пам'ять жертв операціх "малєнькій робот" з масових радянських депортацій угорців, німців та інших мирних жителів Закарпаття у 1944-1946 роках.

Він нагадав, що 3 вересня цього року Верховна Рада України на знак поваги до спільних сторінок історії визнала ці репресії злочином проти людяності. "Вшановуємо пам'ять жертв "малєнькій робт" – масових радянських депортацій угорців, німців та мирних жителів Закарпаття у 1944-1946 роках… І українці, і угорці добре знають справжню ціну тоталітарного насильства, що походить із москви", – написав Стефанчук у Facebook в середу.

Як повідомлялося, в жовтні під час робочого візиту до Угорщини Стефанчук зустрівся з головою Державних зборів Агнеш Форштоффер для обговорення спільних трагічних сторінок історії, зокрема радянських репресій та примусових депортацій угорців у 1944-1946 роках, і передав Угорському національному музею підписану копію постанови Верховної Ради про визнання та засудження цих злочинів. Свій візит спікер українського парламенту тоді також розпочав із вшанування пам'яті депортованих до СРСР угорців.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр подякував українському парламенту за ухвалену у вересні резолюцію щодо злочинів проти угорців Закарпаття у 1944-1946 роках, зокрема примусової праці та масової депортації.