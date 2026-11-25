Влада США на невизначений час призупинила реалізацію пропозицій щодо укладення ділових угод з РФ, які сприяли б завершенню її війни проти України, повідомляють у середу західні ЗМІ з посиланням на видання Financial Times.

За даними газети, спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер заявили представникам європейських країн, що комерційні домовленості більше не є ключовим аспектом підходу Вашингтона до РФ у контексті українського врегулювання.

Зокрема, США розглядали можливість інвестування американських компаній у нафтову галузь Росії та виробництво титану, а також співпрацю в авіаційній сфері.

Як стверджує FT, спочатку російська сторона позитивно відреагувала на ці ідеї, але потім охолола до них.

Наприкінці жовтня американський президент Дональд Трамп заявляв журналістам, що США можуть згодом відновити ділові відносини з Україною та Росією. "Ми хотіли б повернутися до ситуації, за якої Росія та Україна укладуть угоду, і тоді ми зможемо вести справи і з тими, і з іншими. (...) Звичайно, ми будемо вести справи і з Україною, і з Росією після того, як ця війна закінчиться", – сказав президент.