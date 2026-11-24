Судді Великої палати Верховного Суду, що у вівторок почала розгляд апеляційної скарги народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка на рішення щодо санкцій проти нього, відмовили представникам влади проводити засідання у закритому режимі через наявність у справі документів "для службового користування".

Як повідомляється на сайті політсили у вівторок ввечері, на засіданні були присутні представники 17 посольств та десятки журналістів.

"Я був дуже розчарований рішенням першої інстанції, аж допоки ми не отримали доступ разом з моєю юридичною командою до записів НАБУ, записів пані Мудрої, яка є заступником голови Офісу Президента, щодо тиску на окремих суддів Верховного Суду. І моя мета – забезпечити незалежність суду як однієї з верховних інституцій", – сказав Порошенко після засідання.

Він також додав, що у нього є інформація про нібито спроби продовження тиску на суддів. "Якщо ми помиляємося, я буду щасливий. Якщо це зупинить незаконні дії, які руйнують верховенство права, мета досягнута", – сказав політик.

Під час суду він заявляв, справа про санкції проти нього суперечить практиці Європейського суду з прав людини, була згадана у резолюціях Європейського парламенту та Європейської комісії, а більша частина складу Ради національної безпеки та оборони, який голосував за санкції, звільнені з посад або отримала підозри у корупційних справах. Адвокати Порошенка також заявили про порушення процедури під час запровадження санкцій.

Наступне засідання Великої палати Верховного Суду з розгляду апеляції Порошенка на рішення щодо санкцій відбудеться 26 січня 2027 року.

Як повідомлялося, раніше політик припускав, що Верховний Суд може обмежити присутність представників посольств інших держав на запланованому на вівторок розгляді його позову про скасування введених проти нього на початку 2025 року санкцій, пославшись на нібито наявність інформації під грифом "для службового користування" в матеріалах справи.

13 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 лютого "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише РФ. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

У липні 2026 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (КАС ВС) відмовив Порошенку у задоволенні позову щодо скасування санкцій, введених рішенням РНБО. Рішення було ухвалене з окремими думками двох суддів колегії з п'яти суддів, що розглядали цю справу. Порошенко та його адвокати оскаржили це рішення до Великої палати Верховного Суду.

Крім того, 2 вересня у ході засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України стало відомо, що ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра здійснювала тиск на суддів КАС ВС через голову КАС ВС Ігоря Дашутіна стосовно санкцій проти Порошенка. Адвокати політика звернулися до Вищої ради правосуддя (ВРП), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Офісу генерального прокурора із заявами щодо тиску.