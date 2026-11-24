Для примусу керівництва РФ до справжніх мирних перемовин необхідно виснажити їх ресурси та забезпечити Україні довгострокову військову й фінансову підтримку, заявив експрем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму (КБФ) Арсеній Яценюк під час дискусії в Атлантичній раді (Atlantic Council) у Вашингтоні (США).

Першим кроком він назвав збереження двопартійної підтримки України у США. "По-друге, нам потрібно отримати додаткове оборонне фінансування. У будь-якій формі: у вигляді позики, у вигляді ленд-лізу, будь-яким іншим способом", – зазначив голова КБФ.

Третім кроком Яценюк назвав узгодження спільної переговорної стратегії США, Європи та України, наголосивши, що переговори про мир у Європі неможливі без участі самих європейських держав. Четвертим напрямком він назвав роботу з КНР, а п'ятим – посилення санкційного тиску на РФ.

За словами Яценюка, реалізація цих п'яти кроків не означатиме автоматичного укладення мирної угоди, однак наблизить сторони до тривалого перемир'я як першого етапу на шляху до справжнього миру. "Якщо нам вдасться вирішити хоча б ці нагальні питання, це наблизить нас до мети", – підсумував він.

Днем раніше під час виступу на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі (Канада) Яценюк наголосив, що справжня гарантія безпеки для України – це стати членом Європейського Союзу і НАТО, а мир має бути справедливим для України, а не для РФ.

"Наша перемога – це збереження української держави та українського народу… Якщо ми цього досягнемо, це і буде справжня перемога. А потім настане час, коли ми повернемо наші території", – сказав Яценюк.

У дискусії на Міжнародному безпековому форумі взяли участь 33-й голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Бразилії адмірал Ренату Агіар Фрейре, четверта президентка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович та президентка Національного демократичного інституту (NDI) США Тамара Віттес.

У дискусії в Атлантичній раді також взяли участь Лора Купер із Центру аналізу європейської політики (CEPA), директор Центру Євразії Атлантичної Ради, посол Джон Гербст, колишній посол США при НАТО генерал-лейтенант Дуглас Лют. Модераторка – дослідниця Атлантичної Ради Мелінда Герінг.