Обрання конгресмена США Брендана Бойла президентом Парламентської асамблеї НАТО відкриває можливості для зміцнення діалогу між Верховною Радою та Конгресом США, заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Вітаю конгресмена США Брендана Бойла з обранням президентом Парламентської асамблеї НАТО… Його обрання…відкриває важливі можливості для зміцнення діалогу між Верховною Радою України та Конгресом США, посилення трансатлантичної єдності й співпраці між парламентами держав – членів НАТО", – написав Стефанчук у Фейсбуці у вівторок.

Він підкреслив, що розраховує на поглиблення міжпарламентської співпраці, просування України до членства в НАТО та спільну роботу задля досягнення справедливого й тривалого миру.

Стефанчук також звернув увагу на заяву Бойла про готовність використати всі доступні йому можливості на посаді президента ПА НАТО для підтримки українського народу та зміцнення безпеки держав – членів Альянсу.

"Боротьба України за своєю суттю – це боротьба за право вільного народу самостійно визначати своє майбутнє", – процитував Бойла голова Верховної Ради.

Стефанчук також висловив вдячність Маркосу Перестрело за лідерство, солідарність і незмінну підтримку України протягом його перебування на посаді президента Асамблеї.

Бойл обраний новим президентом ПА НАТО на щорічній сесії Асамблеї 23 листопада у Берліні після завершення дворічного терміну повноважень Перестрелло.