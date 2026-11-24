Уповноважений Верховної Ради з прав людини відкрив провадження через відсутність відповіді президента Володимира Зеленського на петицію про проведення відкритої пресконференції глави держави з незалежними журналістами.

Зокрема, 29 вересня петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом провести відкриту пресконференцію набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Авторка просила провести пресконференцію із запрошенням представників незалежних та суспільно важливих медіа, зокрема: "Української правди", Bihus.Info, Слідство.Інфо, Радіо Свобода, hromadske, The Kyiv Independent, Суспільного, NV, "Дзеркала Тижня", BBC Україна, Liga.net та інших медіа, які зможуть поставити свої запитання без попереднього узгодження їхнього змісту.

Згідно із законодавством, розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Станом на 24 листопада президентом не надано відповідь на зазначену петицію.

У зв'язку з порушенням строків розгляду петиції, наприкінці жовтня журналіст Данило Мокрик подав скаргу до уповноваженого Ради з прав людини.

У вівторок, 24 листопада, він опублікував в мережі Threads відповідь Секретаріату омбудсмена, що з огляду на те, що порушене питання потребує здійснення подальшої перевірки, було прийняте рішення щодо відкриття провадження за скаргами.

Також зазначається, що з метою всебічного з'ясування обставин справи, Секретаріатом омбудсмена направлено до Офісу президента України відповідний лист.

Як повідомлялося, востаннє президент Володимир Зеленський проводив велику пресконференцію для широкого кола журналістів у лютому 2025 року.

Відтоді журналісти мають можливість поставити запитання президенту, зокрема, під час брифінгів за підсумками його зустрічей з іноземними партнерами в Україні та під час закордонних візитів глави держави.

У грудні 2025 року Офіс президента також запровадив формат аудіовідповідей Зеленського в месенджері WhatsApp. У межах цього формату президент відповідає на заздалегідь подані запитання журналістів.

Крім того, періодично відбуваються зустрічі президента з представниками медіа у форматі off the record. Окрему інформацію, озвучену під час таких зустрічей, журналісти можуть поширювати за погодженням з Офісом президента.