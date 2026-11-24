Президент України Володимир Зеленський планує звернутися до нового складу Конгресу США з проханням про масштабний пакет військової допомоги та посилення санкцій проти Росії, якщо президенту США Дональду Трампу не вдасться переконати Володимира Путіна припинити війну до кінця року.

"Рівень підтримки України та санкції мають бути такими, щоб надіслати росіянам чіткий сигнал: настав час сідати за стіл переговорів і закінчувати війну", – сказав Зеленський у інтерв'ю для Bloomberg.

Він також закликав союзників збільшити постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

"Будь ласка, забезпечте наші потреби принаймні на весь грудень. Чому? Тому що я все ще розраховую на те, що в січні чи лютому вдасться знайти, так би мовити, новий підхід до нового складу Конгресу", – пояснив президент.

Він повідомив, що постачання 48 ракет для Patriot затримується, оскільки відповідний пакет ще не отримав схвалення міністра оборони США Піта Гегсета. Навіть після отримання цієї партії дефіцит ракет для українських систем ППО залишатиметься значним, додав він.