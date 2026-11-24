Єврокомісія в рамках 22-го пакету санкцій проти Росії розглядає можливість посилити вимоги щодо видачі шенгенських віз російським громадянам, ідеться в повідомленні на сайті ЄК.

"Поряд з пропозицією щодо ухвалення 22-го пакету санкцій ЄС Європейська комісія вживає заходів для зміцнення безпеки Європи, гарантуючи, що особи, причетні до агресивної війни Росії, не зможуть потрапити на нашу територію та стати загрозою безпеці для Європейського Союзу і його громадян", – ідеться в повідомленні.

"Переглянуті правила містять оновлений перелік документів, які потрібні російським заявникам на візу. Вони також передбачають суворіші заходи щодо туристичних віз і поїздок учасників військової агресії проти України й окремих артистів до ЄС, а також рекомендації щодо реалізації запропонованої заборони на участь російських спортсменів у спортивних заходах в ЄС, де вони можуть виступати від імені Росії", – йдеться в повідомленні.

В оновленому переліку документів для отримання візи також згадується військовий квиток, який консульство може додатково вимагати. До переліку також увійшли анкета з питаннями про військову службу й декларація заявника.

Передбачається, що держави-члени ЄС більше не повинні визнавати російські паспорти без біометричних даних "з огляду на високі ризики шахрайства й загрозу безпеці".

"Треба посилити контроль на зовнішніх кордонах ЄС, ретельно індивідуально перевіряючи всіх російських громадян, які бажають в'їхати до Шенгенської зони, незалежно від того, звідки вони прибули", – йдеться в заяві Єврокомісії.

Перевірки мають включати співбесіди й систематичний контроль відбитків пальців у Шенгенській інформаційній системі (SIS).

Державам-членам рекомендовано вносити до інформаційної системи повідомлення після прийняття окремими особами рішень про відмову у в'їзді з міркувань державної політики або внутрішньої безпеки, щоб запобігти в'їзду через інший прикордонний пункт.