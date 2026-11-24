Генсек НАТО Марк Рютте пообіцяв захищатися від будь-яких ядерних загроз у космосі після повідомлень про підготовку Росії до запуску ядерного супутника у найближчі 60 днів, повідомляє ВВС.

"Ми завжди будемо захищати кожен дюйм території НАТО, і це включає нашу безпеку щодо космічного елементу", – відповів Рютте на запитання про звіти.

За його словами на пресконференції в Берліні, НАТО має різні варіанти реагування на можливі російські дії.

"Що стосується військової сфери, ми завжди робитимемо оцінки нашого стримування та оборони та вноситимемо оновлення за потреби", – сказав він.