Представник президента США Дональда Трампа на перемовинах про завершення російсько-української війни Джаред Кушнер стверджує, що, насправді, він діє в інтересах українців, намагаючись будь-яким чином покласти край війні та переконати Трампа припинити нападати на президента України Володимира Зеленського, повідомляє журнал "Нью-Йорк".

В коментарі виданню, опублікованому у вівторок, він зазначив, що співчуває Зеленському, але вважає, що звичка українців вести переговори на публіці є контрпродуктивною. При цьому він навів приклад, що коли він повідомив українській делегації, яка перебувала з візитом у Маямі (США), про те, що Трамп має намір прийняти пропозицію Володимира Путіна щодо постачання дизельного палива в США в обмін на скасування санкцій проти РФ, Зеленський одразу ж висловив протест, а Трамп у відповідь сказав, що Україні слід "знайти нового президента".

Кушнер також прокоментував повідомлення у ЗМІ, що він нібито піднімав питання про можливість відмови України від територій в обмін на гарантії безпеки від НАТО, і що нібито росіяни погодилися з цим, але потім російська сторона категорично заперечила це. "Кожен, хто брав участь у серйозних переговорах, знає, що ти завжди перебуваєш у стані "ні", доки не дійдеш до "так". Максималістські позиції, що просочилися в пресу, мають мало спільного з фактичними переговорними позиціями чи майбутніми результатами", – сказав представник Трампа.

Кушнер також розповів виданню, що намагається створити умови для успіху України, і що якщо війна закінчиться, на неї чекає краще майбутнє. "Я намагався показати Зеленському: давайте знайдемо спосіб, за якого, якщо ви зможете зупинити війну й отримати надійні гарантії безпеки для України, ви зможете одразу перейти до економічних питань і стати тим, хто відбудує країну", – сказав він.

Представник Трампа зазначає, що "головна нагорода" – це не перемир'я, а "перезавантаження відносин між Росією та Європою, за яких не буде цієї постійної агресії". Він сподівається, що коли це буде досягнуто, усі зможуть досягти найвищого рівня гармонії. "Можливо, є спосіб, завдяки якому люди зможуть звикнути жити та вести бізнес разом", – сказав Кушнер.

В свою чергу експертка з питань зовнішньої політики Фіона Хілл, яка раніше працювала з Кушнером, коли входила до складу Ради національної безпеки під час першого терміну президентства Трампа (2016-2020), в коментарі виданню зазначила, що Кушнер та інший представник Трампа Стівен Віткофф "анітрохи не розуміють українців", і що схильність Кушнера до "дзеркального мислення" призвела до стратегічних прорахунків з його боку. За її словами, Володимир Путін "намагається спокусити Джареда та інших діловими угодами", і що його стратегія полягає в тому, "щоб впливати на Трампа через його найслабші місця – родину, друзів та інтерес до грошей". "Я справді вважаю, що Джаред, як і Трамп, думає, що бізнес-угоди рухають світ… Що саме великі гравці та їхні зв'язки роблять все можливим", – сказала Хілл.