Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Рад з питань волонтерства, благодійності та гуманітарного реагування, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності в середу.

"Нові консультативно-дорадчі органи сприятимуть вдосконаленню співпраці між владою й гуманітарним сектором, а також братимуть участь у формуванні державної, регіональної та місцевої політики у цих сферах", – йдеться в повідомленні міністерства.

Згідно з рішенням, до 1 січня 2027 року обласні, районні державні (військові) адміністрації мають утворити такі Ради та затвердити власні положення, також органам місцевого самоврядування запропоновано створити аналогічні майданчики для взаємодії у своїх громадах.

Зазначається, що до складу Рад входитимуть безпосередньо волонтери, благодійники та представники гуманітарних організацій.

Серед основних завдань Рад визначено підготовку пропозицій щодо координації діяльності волонтерів, благодійників та гуманітарних організацій, посилення їхньої взаємодії з органами влади та громадами.

Також Ради братимуть участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів і програм з питань розвитку волонтерської діяльності, напрацьовуватимуть рекомендації щодо гуманітарного реагування та сприятимуть залученню гуманітарного сектору до подолання наслідків російської агресії й відновлення постраждалих територій.

У відомстві зазначили, що пропозиції та рекомендації Рад підлягатимуть обов'язковому розгляду відповідними органами влади.

"Таким чином, представники волонтерських, благодійних і гуманітарних організацій матимуть можливість долучатися до напрацювання рішень, що стосуються їхньої діяльності та підтримки населення. Створення Рад сприятиме розвитку системної співпраці між державою та гуманітарним сектором, що особливо важливо в умовах можливого ускладнення гуманітарної ситуації в зимовий період", – йдеться в повідомленні.