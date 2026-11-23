Українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан звернулася до першої леді США Меланії Трамп та світової спільноти із закликом допомогти звільнити цивільних жителів з тимчасово окупованої Кінбурнської коси та інших захоплених Росією територій України, де склалася катастрофічна гуманітарна ситуація.

"Я звертаюся до світової спільноти та особисто Меланії Трамп @melaniatrump із закликом допомогти звільнити цивільних людей з окупованої Кінбурнської коси та інших окупованих Росією територій України. На цих землях через дії країни-агресора склалася катастрофічна гуманітарна ситуація. Люди змушені жити в ізоляції, без належної допомоги та безпеки", – написала Харлан в Instagram у понеділок.

Спортсменка наголосила на необхідності міжнародної підтримки та негайних рішучих дій, щоб урятувати тих, хто досі перебуває в окупації.

"Я прошу кожного: поширюйте цю інформацію якомога ширше! Нехай увесь світ дізнається про гуманітарну катастрофу на Кінбурнській косі та долю людей, які там залишаються!" – додала Харлан.

Кінбурнська коса – це піщана коса в північно-західній частині Кінбурнського півострова (Миколаївський р-н Миколаївської обл.), розташована між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем неподалік Очакова. Під час повномасштабної війни вона стала зоною бойових дій і має важливе стратегічне значення на півдні України, оскільки російські сили використовували її для обстрілів узбережжя Миколаївщини та контролю над акваторією лиману.

Як повідомлялося, гуманітарний режим припинення вогню у тимчасово окупованому м. Олешки (Херсонська обл.) який діяв з 27 жовтня за координації Меланії Трамп, завершився у 1 листопада після успішної доставки допомоги та евакуації мирних жителів. Згодом Трамп зазначила, що планове гуманітарне перемир'я в Олешках завершилося успішною доставкою критичної допомоги в регіон та евакуацією майже 800 мирних жителів.

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", повідомив, що українська сторона передала омбудсмену та американській стороні оновлений список населених пунктів Херсонської та Запорізької областей для організації гуманітарної місії з евакуації жителів після успішної операції в окупованиз Олешках.

До цього переліку в Херсонській області входять Олешки (де операцію вже проведено), місто Гола Пристань (Скадовський район), села Раденськ та Великі Копані (Херсонський район), село Костогризове (Каховський район), а також села Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гладківка, Кардашинка та Велика Кардашинка (Скадовський район), а у Запорізькій області – міста Василівка та Дніпрорудне, а також села Маячка, Златопіль, Кам'янське та Верхня Криниця (усі – Василівський район).