Звільнення українських громадян, незаконно утримуваних Росією, обговорили на зустрічі член парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Мустафа Джемілєв (фракція "Європейська солідарність"), посол України в Туреччині Наріман Джелялов, голова Фонду національного добробуту Криму Ленур Мамбетов та Головний омбудсмен Туреччини Мехмет Акарджа.

"У центрі розмови були питання, які сьогодні потребують постійної уваги міжнародної спільноти: звільнення українських заручників, військовополонених та кримських політичних в'язнів, яких Росія незаконно утримує у в'язницях і колоніях", – повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради в понеділок.

Особливу увагу було приділено систематичним порушенням прав людини на тимчасово окупованій території Криму та незаконним переслідуванням громадян України, зокрема представників кримськотатарського народу.

Учасники зустрічі в Туреччині наголосили на важливості міжнародної правозахисної співпраці, координації зусиль та використання всіх можливих гуманітарних і правових механізмів для захисту прав незаконно ув'язнених громадян України.

"Звільнення українських громадян, які стали жертвами російських репресій, залишається одним із найважливіших завдань, що потребує спільних і послідовних зусиль України та міжнародних партнерів", – зазначається в повідомленні.