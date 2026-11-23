Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук і новообраний президент Бундесрату Федеративної Республіки Німеччина, прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст обговорили налагодження постійного діалогу між профільними комітетами з питань європейської інтеграції.

"Привітав колегу з обранням на посаду президента Бундесрату та подякував за послідовну підтримку України… Обговорили поглиблення міжпарламентської співпраці, зокрема налагодження постійного діалогу між профільними комітетами Верховної Ради та Бундесрату з питань європейської інтеграції", – написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок після телефонної розмови з Вюстом.

Стефанчук підкреслив, що Україна продовжує рух до членства в ЄС і НАТО, а важливою складовою цього шляху залишається підтримка її міжнародних партнерів.

Голова Верховної Ради запросив Вюста відвідати Україну.

"Німеччина з Україною. Німецький народ на вашому боці. Ви можете на нас розраховувати", – процитував Стефанчук Вюста.

Стефанчук також відзначив внесок федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія у підтримку української енергетики, розвиток реабілітаційних і протезних центрів та соціальну інтеграцію ветеранів.