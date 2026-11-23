Очільниця французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що не вважає за потрібне вступ України до Європейського Союзу, і запропонувала, щоб Франція організувала масштабну мирну конференцію для припинення війни, яку спричинила Росія і жертвою якої є Україна.

Про це вона повідомила в інтерв'ю медіаплатформі IGR.

"Я пропоную, щоб Франція організувала масштабну мирну конференцію, аби спробувати покласти край цьому кривавому конфлікту, який, без сумніву, спричинила Росія і жертвою якого сьогодні є Україна. Ображаючи одне одного, ми не знайдемо шляхів до миру", – сказала Ле Пен, відповідаючи на запитання, чи назвала б очільника Кремля Володимира Путіна воєнним злочинцем, та додавши, що подібні категоричні заяви нібито безглузді та суперечать досягненню миру.

Водночас вона зазначила, що багато років попереджала: принципова ворожість Євросоюзу до Росії, яка існувала ще до війни в Україні, зрештою штовхне Москву до союзу з Китаєм.

Відповідаючи на запитання щодо членства України в НАТО та ЄС, Ле Пен заявила: "Я так не вважаю. І я точно не вважаю, що Україна повинна вступати до Європейського Союзу".

За її словами, у понеділок вона зустрічалася з послом України та висловила підтримку Україні й українському народу, однак майбутнє України, на її думку, у будь-якому разі не передбачає вступу до ЄС. Щодо НАТО, то, як зазначила політикиня, це питання стане предметом переговорів у межах мирного процесу, який нині триває і, на її погляд, поки що не демонструє значного прогресу.

Під час бліцопитування Ле Пен охарактеризувала Європейський Союз як "авторитарний за своєю суттю", Володимира Путіна – як "рішучість без наївності з нашого боку", а Україну назвала "народом-мучеником".