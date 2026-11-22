Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш виступив проти проєкту бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки через пункт про виділення коштів на допомогу України.

"Чому ми маємо виділяти гроші з європейського бюджету Україні?" – заявив Бабіш у відео, оприлюдненому в соцмережі Х в неділю.

Він наполягає, що допомога Україні має фінансуватися поза межами спільного бюджету Європейського Союзу.

Бабіш також попередив про жорсткі переговори щодо європейського бюджету на 2028-2034 роки. Він нагадав, що, за його словами, у 2020 році він домігся для Чехії на 42 мільярди крон більше, і пообіцяв, що й цього разу буде боротися за чеські інтереси.

Як повідомлялося, раніше Мерц в листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти заявив, що не підтримає ухвалення наступного семирічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки, якщо всі країни-члени не візьмуть на себе зобов'язання щодо подальшого фінансування України. Канцлер пов'язав підтримку майбутнього бюджету ЄС зі згодою всіх держав-членів долучитися до покриття фінансових потреб України, яка наступного року зіткнеться з дефіцитом фінансування в розмірі EUR70 млрд. У листі він наголосив на необхідності знайти рішення, яке забезпечить Україні довгострокову фінансову підтримку, зокрема для обслуговування непогашеного боргу.

Напередодні зустрічі лідерів ЄС у Дубліні, запланованої на четвер і п'ятницю, питання подальшого фінансування України залишається одним із ключових у порядку денному, оскільки попри погоджений раніше кредит на EUR90 млрд, Київ потребує ще EUR70 млрд наступного року. Євросоюз висловив готовність забезпечити близько EUR45 млрд із цієї суми, а Європейська комісія опрацьовує механізми залучення необхідних коштів, зокрема через випуск спільних боргових зобов'язань.

Мерц використовує позицію Німеччини як найбільшого чистого донора бюджету ЄС, щоб домогтися гарантованого фінансування України не лише у 2027 році, а й у наступні роки. Водночас Берлін прагне змінити процедуру ухвалення таких рішень, замінивши принцип одностайної підтримки голосуванням кваліфікованою більшістю, щоб окремі держави-члени не могли блокувати подальшу фінансову допомогу Києву.

Пізніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ветуватиме проєкт бюджету ЄС у випадку виділення коштів Україні.

Фіцо заявив, що "ми не підтримаємо чергову пожертву Україні, бо ті EUR90 млрд кредиту, які надали – це подарунок; ви всі знаєте, що це ніколи не окупиться". "Якщо хтось попросить у нас ще 70 мільярдів як пожертву, ми відмовимо. Має бути якийсь компроміс. Я за компроміс, і я готовий говорити про цей компроміс. Але мене ніхто не буде шантажувати війною в Україні… Тому якщо федеральний канцлер прийде і скаже, що він заблокує бюджет ЄС, тому що він хоче, щоб усі країни підписали позику на 70 мільярдів для України, то я теж заблокую… Словаччина ніколи не підтримає кредит для України, тобто подарунок ще на 70 мільярдів", – сказав він.

При цьому очільник уряду Словаччини заявив, що "якщо хтось інший хоче це зробити, нехай це зробить – я точно не можу заборонити Німеччині, якщо вона має багато грошей, Франції та іншим" профінансувати допомогу Україні.