Британські прихильники Трампа обурилися тим, що він назвав Володимира Путіна своїм другом, пише The Guardian.

"Британська партія Reform UK та консерватори дистанціювалися від Дональда Трампа після того, як президент США опублікував фотографію, на якій він потискає руку Володимиру Путіну, з підписом: "Мій друг"… Фотографія з Путіним, на якій Трамп схиляється до російського лідера, щоб поговорити з ним під час зустрічі на саміті, опублікована Трампом на його платформі Truth Social вночі, викликала засудження у Великій Британії", – йдеться у повідомленні видання на сайті у неділю.

Так, заступник лідера партії Reform UK Річард Тайс, коментуючи допис, заявив, що відчуває жах. "Це неправильно на всіх рівнях. І це величезна помилка. Путін нам не друг. Він, як уже казали інші, кривавий диктатор. І ні в кого немає в цьому сумнівів". За словами Тайса, розбіжностей між Reform UK і Трампом стає дедалі більше, хоча лідер партії Найджел Фарадж залишається другом американського президента.

Заступник голови Консервативної партії Алекс Бургарт також розкритикував Трампа. "Мені сумно, і я пригнічений, тому що я виріс у світі, де Сполучені Штати були захисником свободи. Я боюся, що ми можемо опинитися у світі, де це вже не так".

І Reform UK, і консерватори, які вітали переобрання Трампа у 2024 році, дедалі більше намагаються дистанціюватися від американського президента.

За даними жовтневого опитування YouGov, лише 10% британців позитивно ставляться до Трампа, тоді як 86% – негативно.