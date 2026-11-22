Співлідер ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла закликає до репатріації з Німеччини до 2,6 мільйона осіб, повідомляє Welt.

"Згідно з його пропозицією, окрім тих, хто за законом зобов'язаний покинути країну, та іноземних злочинців, сирійці, афганці та українці також повинні виїхати, щойно перестануть діяти їхні підстави для надання захисту", – йдеться у повідомленні видання.

Хрупалла обґрунтував свою вимогу потенційними політичними змінами в країнах походження. Якщо війна в Україні закінчиться або ситуація з безпекою в Сирії та Афганістані покращиться настільки, що захист більше не буде необхідним, ці люди повинні будуть повернутися. "І мова йде про 2,6 мільйона людей", – підсумував він.

Цією вимогою Хрупалла суперечить своєму колезі по партії Максиміліану Кра, який раніше застерігав від нереалістичних очікувань щодо депортацій. За його оцінками, навіть 200 000 депортацій стали б найбільшою операцією такого роду в післявоєнній історії Європи.

На середину 2026 року в Німеччині підлягали депортації близько 259 000 осіб. Це означає, що їхні заяви про надання притулку було відхилено; вони більше не мають права на перебування в країні і мусять її покинути. Однак 77 відсотків із них отримали тимчасовий дозвіл на перебування, що призупиняє їхню депортацію.

Як повідомлялося, з 1 липня у Німеччині українські біженці, а також безробітні замість соціальної допомоги для громадян (Bürgergeld) отримують так званий базовий дохід (Grundsicherung). Проведене восени минулого року опитування показувало, що понад половина українців з тимчасовим захистом не дуже задоволені життям у Німеччині.